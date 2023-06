En plaçant la sobriété au cœur de leur politique de transition énergétique, les 27 États membres pourraient réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre de 92 % d'ici à 2040 et atteindre la neutralité carbone dès 2045. C’est l’un des principaux messages du premier scénario européen baptisé Clever qu'ont dévoilé l’association Négawatt et ses partenaires européens, lundi 5 juin 2023. Pour rester dans cette trajectoire compatible avec un scénario 1,5 °C, l’UE devrait aussi réduire sa consommation d’énergie de 45 % par rapport à 2019 et atteindre 80 % d’énergies renouvelables en 2040.