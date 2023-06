Après un guide pratique sur la valorisation en 2019, Aquitaine Science Transfert en lance un second sur la recherche partenariale, lundi 5 juin 2023. L’ouvrage s’adresse principalement aux chercheurs des établissements publics, qui "manquent parfois d’information basique et pratique" pour leurs collaborations avec des entreprises ou des collectivités. Certains n’ont pas conscience de la valeur de leur travail et ne sont pas armés dans une négociation", constate la Satt. Pour établir un rapport "gagnant-gagnant", le guide balaie les éléments clé (contrat de collaboration, de transfert de matériel, thèse Cifre, protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques, préparation à la négociation du contrat et de la PI, contrat de prestation, etc.) et livre un parcours type en 7 étapes pour comprendre comment s’y prendre, quels pièges éviter ou quel contrat choisir.