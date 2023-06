La commission mixte paritaire chargée d’examiner la proposition de loi "visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche" est parvenue à un accord, le 1er juin 2023. Le texte prévoit notamment la suppression du délai de carence en cas d’arrêt de travail lié à une interruption involontaire de grossesse. Une mesure qui s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2024, et concernera tant les salariées que les fonctionnaires et les indépendantes.