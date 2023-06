Emmanuel Macron veut "un seul texte" sur l’immigration (Le Parisien)

"Je veux une loi efficace et juste, en un seul texte tenant cet équilibre" entre sévérité vis-à-vis des étrangers délinquants et amélioration des conditions d’intégration, indique Emmanuel Macron au Parisien, dimanche 23 avril 2023. Un mois plus tôt, alors que l’examen du projet de loi sur l’immigration avait commencé (lire sur AEF info) et que la contestation contre la réforme des retraites était au plus fort, le président de la République avait évoqué l’hypothèse de légiférer au travers de "plusieurs textes" (lire sur AEF info). Une option à laquelle le ministre de l'Intérieur s’est opposé, en défendant le "projet de loi fort" présenté aux côtés du ministre du Travail en février (lire sur AEF info). Le chef de l’État ne sait dire "quel sera le chemin" pour "construire une majorité politique". Le recours à l’article 49.3 pour faire adopter le texte relève de la responsabilité de la Première ministre, rappelle-t-il.