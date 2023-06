En présentant les conclusions du CNR logement, ce lundi 5 juin, la Première ministre estime prendre "à bras-le-corps" le sujet de la crise de l’offre et de la demande. Nombre de professionnels du secteur sont d’un autre avis. Dans un communiqué commun, la FFB, la Fnaim, la FPI, le Pôle Habitat FFB, Procivis, l’Unis et l’Unsfa font part de leur "colère", jugeant qu'"il n’y a plus de politique du logement". "Il n’y a pas rien" à l’issue du CNR mais "pas le coup de pied nécessaire pour remonter" à la surface, juge Véronique Bédague, PDG de Nexity et coanimatrice du CNR logement.