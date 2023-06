La Première ministre Élisabeth Borne alloue 174 M€ aux IRT et aux ITE dont les résultats d’évaluations sont "positifs", assure Vincent Marcatté, président de FIT, à AEF info, le 1er juin 2023. En outre, il présente les ambitions de FIT 2030, notamment le développement de "projets emblématiques" multi-instituts, qui s’inscrivent dans les objectifs de France 2030 et permettent de "mettre en commun les savoir-faire issus de chacun des instituts". Par ailleurs, FIT souhaite "augmenter le périmètre des instituts de 50 % à horizon 2030" et structurer des alliances pour gagner en visibilité.