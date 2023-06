"Rendre la recherche universitaire accessible à tous" : tel est l’objectif de l’université Clermont Auvergne qui organise, pour la 5e année consécutive, son festival "nuées ardentes", du 16 au 18 juin 2023, au pied du Puy de Dôme. Le public pourra entre autres découvrir les "conférences extraordinaires" et "les laboratoires de curiosités scientifiques" (alchimistes, physiciens, volcanologues, experts de l’atmosphère, explorateurs du vivant) animés par les étudiants et chercheurs de l’UCA. "Un travail d’accompagnement pédagogique des chercheurs est réalisé avec des professionnels de la création artistique et culturelle […] afin de rendre leurs connaissances et savoir-faire scientifiques accessibles et captivantes au tout public", précise l’université, qui rappelle que c'est un axe de son projet isite Cap 20-25. Est en outre prévue cette année, pour célébrer le quadri-centenaire de Blaise Pascal, une animation par Cédric Villani.