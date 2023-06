La Commission européenne annonce, vendredi 2 juin 2023, "avec effet immédiat" un changement de système de soumission électronique des dossiers pour les candidatures futures et en cours au programme Accélérateur de l’EIC, dont la clôture du prochain appel est reportée. L’actuelle plateforme d’intelligence artificielle, jusqu’alors utilisée, n’est plus accessible "en raison d’un différend contractuel", fait-elle savoir, invitant les candidats à se reporter vers un autre portail. Depuis son lancement, la plateforme "EIC AI" de l’entreprise française Innoloop, a cristallisé les critiques des candidats et des experts.