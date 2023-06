Terrorisme. Un décret du 3 juin 2023 désigne l’OCLCTIC comme autorité administrative compétente pour émettre des injonctions de retrait relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Il prévoit également les informations qui peuvent être échangées entre l’OCLCTIC et l’Arcom, et fixe les modalités d’échange d’informations entre ces structures et leurs homologues étrangers. Il confie en outre à l’office la charge de collecter les informations relatives...