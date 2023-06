Les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites publiés le 4 juin 2023 concernent directement les fonctionnaires en particulier celui traduisant les articles 10, 11 et 17 de la LFSS du 14 avril 2023. Ce texte, qui s’appliquera à compter du 1er septembre prochain, transpose en effet à l’ensemble des fonctionnaires les dispositions relatives au report de l’âge d’ouverture des droits, à la durée d’assurance et aux conditions de départ anticipé. Le second texte étend aux régimes de la fonction publique les modalités de départ anticipé.