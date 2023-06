Après une journée de débats, le Conseil de Paris a approuvé, lundi 5 juin 2023, le projet de PLU bioclimatique élaboré par la majorité municipale, qui allie, selon la maire, "ambitions climatiques et ambitions sociales" pour faire de la capitale une ville "plus verte et plus solidaire", qui "restera agréable à vivre malgré l’augmentation des températures". Les groupes d’opposition, Changer Paris en tête, ont dénoncé les "contradictions de la majorité", critiquant notamment ses intentions en matière de logements sociaux et fustigeant des objectifs "démagogiques" en matière de végétalisation.