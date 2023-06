Comme attendu, le gouvernement saisit dans un courrier du 23 mai 2023 le conseil d’orientation des retraites (COR) concernant les droits familiaux et conjugaux. Ce dernier doit étudier "la nécessité d’une adaptation des droits familiaux" au regard des évolutions en termes d’emploi des femmes ; "les pistes envisageables concernant les droits conjugaux compte tenu des évolutions sociétales" ; "la possibilité d’une convergence des droits familiaux et conjugaux entre régimes". Et en respectant "la pérennité financière" du système. Il doit remettre son rapport dans un an.