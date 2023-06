Comme cela était pressenti, la session parisienne de négociations sur le futur traité visant à lutter contre la pollution plastique s’est refermée le 2 juin en donnant mandat au président des débats de préparer une première version du traité en amont de la prochaine session, qui aura lieu à Nairobi en novembre. Reste que, marquée par de longues discussions de procédure et l’adoption "aux forceps" de la décision finale, cette session appelle à la vigilance, selon No Plastic in my Sea.