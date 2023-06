En conclusion du CNR logement, lundi 5 juin, Élisabeth Borne présentera des mesures pour faciliter l’accès des Français à la propriété et à la location. La mensualisation du taux d’usure se poursuivra jusqu’à fin 2023 et le PTZ sera prolongé jusqu’en 2027. Les maisons en zones tendues n’y seront en revanche plus éligibles. Le zonage sera révisé pour favoriser le développement du LLI et les plafonds de ressources du BRS seront revus. En revanche, pas de baisse de RLS pour le logement social, mais un gel des cotisations au Fnap et à la CGLLS, ainsi que des prêts plus longs et moins onéreux.