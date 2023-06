Un arrêté du 1er juin 2023, publié au Journal officiel le 5 juin, précise le nombre de places (90) offertes en 2023 aux concours d’entrée à l’INSP (Institut national du service public) et leur répartition. Les concours d’accès au successeur de l’ENA ont été ouverts officiellement par un précédent texte en février. Sont également nommées la présidente et les membres des jurys des concours externe, Talents, interne et du troisième concours.