Les Assises de la cybersécurité 2023, organisées à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) ce mardi 6 juin par l’opérateur départemental Seine-et-Yvelines Numérique, visent à sensibiliser et donner des outils aux collectivités territoriales et établissements publics. "Nous assistons à une prise de conscience que le risque de cyberattaques avait été jusqu’à présent sous-évalué", et "qu’il touche aussi le monde public", observe Laurent Rochette, délégué général de Seine-et-Yvelines Numérique. Dans une interview à AEF info, il revient sur les principales menaces auxquelles les collectivités sont exposées, qui vont s’accroître dans le cadre des JOP 2024, et sur les dispositifs à mettre en œuvre pour y faire face. Sur le volet cyber, Seine-et-Yvelines Numériques accompagne déjà des communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines ainsi que les pompiers des Yvelines.