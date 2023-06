"Au moment où je vous parle, j’ai une voix de majorité" en commission Envi sur la proposition de règlement relatif à la restauration de la nature. C’est ce qu’a affirmé Pascal Canfin, président de la commission du Parlement européen, vendredi 2 juin 2023, lors d’une conférence organisée par l’Institut Jacques Delors. "Si on passe ce texte, on défait tous ceux qui veulent mettre en cause le green deal, parce qu’on montre qu’on est encore plus fort. […] On est à un moment de bascule."