Le projet de COG de la branche maladie qui devait être examiné lors du conseil de la Cnam le 1er juin 2023 n’a finalement pas été inscrit à l’ordre du jour faute de majorité pour le voter, apprend-on de source syndicale. Le principal sujet de discorde entre le gouvernement et les syndicats porte sur le niveau des moyens humains affectés pour la période 2023-2027. Le texte de la COG prévoit en effet une baisse des effectifs de 1 720 ETP principalement au niveau des Cpam. La branche maladie n’a plus de convention d’objectifs et de gestion depuis le 1er janvier 2023.