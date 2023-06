L’université de la Grande Région vient de célébrer ses 15 ans à Metz le 23 mai 2023, en présence d’une centaine d’étudiants et acteurs de la coopération transfrontalière (de l’université de Lorraine et ses six universités partenaires allemandes, belges et luxembourgeoise). Elle proposera à la rentrée prochaine une offre de formation conjointe (certificat "EurIdentity"), et va explorer de nouvelles entités juridiques pour les groupements universitaires européens (lire sur AEF info). Son président actuel Michael Jäckel (Trèves) précise à AEF info l’approche ayant permis de consolider les activités au fil des ans.