À l’occasion de la séance d’installation du CSA (comité social d’administration) des DDI (directions interministérielles d’action sociale), le 1er juin 2023, plus de cinq mois après les élections professionnelles, les cinq organisations syndicales représentatives (FO, Unsa, CGT, CFDT et Solidaires) ont lu une déclaration liminaire unitaire contre la réforme des retraites et pour une augmentation urgente des salaires. Ont par ailleurs été examinés lors de ce comité le nouveau règlement intérieur et un projet d’arrêté relatif à la décentralisation de la police de publicité.