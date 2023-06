Le groupe Veolia détaille, vendredi 2 juin 2023, le dispositif "Eco d’eau" qui vise à aider tous les acteurs, et en particulier les territoires, à réaliser des économies d’eau. Cette démarche, labellisée dans le cadre de la campagne gouvernementale "Chaque geste compte. Préservons la ressource" lancée du 3 juin au 17 juillet, a déjà été rejointe par plus de 600 collectivités représentant plus de 3 millions d’habitants.