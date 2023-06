Alors que la phase d’admission sur Parcoursup a ouvert le 1er juin 2023, la CGE et la CDEFM appellent les jeunes et leurs familles "à ne pas être des proies faciles et à bien s’assurer que la formation qu’ils auront choisie bénéficie de toutes les garanties de qualité et de sérieux qu’ils sont en droit d’attendre", dans une déclaration commune publiée le 2 juin. Les deux conférences mettent en garde contre les formations bénéficiant d’un titre RNCP, et encouragent à "fuir" celles n’ayant aucune reconnaissance de l’État.