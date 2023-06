Les données de la Dares viennent d'être mises à jour, le 31 mai 2023, avec les informations du mois de mars pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Au premier trimestre 2023, ce sont les entrées en contrat de professionnalisation qui progressent le plus vite sur un an (+ 14 %), pour atteindre plus de 26 000 nouveaux contrats. Les entrées en apprentissage augmentent également, mais plus modérément (+ 8 %), et atteignent 53 000 nouveaux contrats à fin mars. Au total, les entrées en alternance progressent de 10 % au premier trimestre.