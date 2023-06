Une proposition de loi sénatoriale veut "ouvrir le débat parlementaire" sur la semaine de quatre jours

Une proposition de loi "en faveur de la semaine de quatre jours", déposée par le sénateur LIRT du Nord Jean-Pierre Decool le 30 mars 2023, veut "ouvrir le débat parlementaire afin d’avancer vers des réponses concrètes et applicables rapidement". Elle demande au gouvernement de remettre au Parlement, après consultation des partenaires sociaux et des parlementaires, un rapport sur la qualité de vie au travail au regard de la pénibilité et de l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Ce rapport étudiera "l’opportunité de mettre en œuvre des mesures incitatives afin de développer une organisation du temps de travail sur quatre jours par semaine dans les entreprises" et "d’expérimenter une telle organisation du travail dans le secteur public". Il étudiera l’apport d’une durée minimum de 36 heures par semaine sur l’équilibre financier de la branche vieillesse de la sécurité sociale.