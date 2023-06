Selon les informations auxquelles AEF info a eu accès, Uniformation a appris au mois d’avril 2023 par France compétences que sa dotation provisoire pour l’alternance pour l’exercice en cours serait proche de 90 millions d’euros et non pas de 102,3 millions d’euros comme annoncé en décembre 2022. Un différentiel qui s’expliquerait par celui qui existe entre les déclarations réalisées par l’Opco à la DGEFP, et le calcul réalisé par l’Urssaf. Une révision qui contraint Uniformation à réduire les aides à la fonction tutorale à partir du 1er juillet prochain, mais aussi le soutien financier aux CFA