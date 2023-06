La Commission européenne publie, vendredi 2 juin 2023, les résultats de son appel Marie Skłodowska-Curie 2022 dédié aux mobilités de personnels. 73 projets ont été sélectionnés pour un total de 77,5 M€ dont cinq coordonnés en France. Ces projets doivent encourager la coopération entre les organisations universitaires et non universitaires dans l’Union et dans le monde "afin de stimuler l’innovation et le transfert de connaissances, grâce aux échanges et aux formations de chercheurs". Ils associent 656 organisations établies dans 76 pays, dont 160 entreprises et 104 PME.