83 % des managers de santé publics sont affectés négativement par l’intensification du travail, révèle une enquête menée auprès de 500 agents entre mi-avril et mi-mai, et présentée lors de la matinée du SMPS Pays de la Loire organisée le 2 juin 2023 à Angers. Au programme de la matinée : les conditions de travail des managers hospitaliers en dégradation qui génèrent des conséquences délaitèrent pour l’attractivité de la fonction publique hospitalière. Pour faire face, les managers interrogés appellent notamment à améliorer les outils numériques et réduire les tâches administratives peu utiles.