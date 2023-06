Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 29 mai au 2 juin 2023 :Heidrick & Struggles dresse le profil de 497 nouveaux administrateurs nommés en 2022 ;Négociation collective et conditions de travail, thème d’un nouvel appel à projets de l’Anact ;Sécurité routière : les risques professionnels au programme de la 11e quinzaine des usagers vulnérables en Île-de-France ;300 start-up RH référencées dans le premier annuaire réalisé par le Lab RH et ConvictionsRH ;Nouveaux DRH chez unyc et monday.com…