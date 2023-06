Ronan Le Saout, administrateur hors classe de l’Insee, est nommé directeur de l’Ensai (École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information), par arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à compter du 1er juillet 2023. Il succède à Olivier Biau, qui dirigeait l’école depuis septembre 2017, et qui est nommé chef du département de la coordination statistique et internationale de l’Insee.