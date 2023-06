Déploiement de la LPR, vie étudiante, CIR, recherche polaire. Voici quelques-uns des sujets évoqués par Sylvie Retailleau, devant la commission d’évaluation des politiques publiques relative à la Mires de l’Assemblée nationale, le 1er juin 2023. La ministre de l’ESR promet de "poursuivre la mise en œuvre de la LPR et, si possible, d’en amplifier certaines mesures". Par ailleurs, elle précise que le résultat 2022 enregistré par les universités s’établit à +165 M€. Quant à l’Ipev, elle signale qu’une mission rendra prochainement ses conclusions sur un possible adossement au CNRS ou à l’Ifremer.