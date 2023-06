Dans une lettre de cadrage adressée aux présidents d’organismes de recherche et datée de février 2023, qu’AEF info s’est procurée, Claire Giry, DGRI, et Bruno Bonnell, SGPI, définissent les contours de l’action "accélération de la recherche à risque", de France 2030. Les deux objectifs de l’action sont de "détecter et accélérer des découvertes scientifiques inédites" tout en "accompagnant l’évolution des organismes de recherche en agences de programmes", dans le prolongement de la mission Gillet. Les financements alloués "devraient se situer entre 50 000 euros et 3 M€" par projets.