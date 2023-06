Une étude fait état d'"attitudes désinvoltes" de la part des salariés en matière de sécurité informatique

Une étude réalisée par Aruba Networks auprès de plus de 11 500 employés de la génération GenMobile, utilisateurs de smartphones et d’outils connectés, dans plus de 23 pays du monde, montre que l’attitude des employés tend à évoluer vers une pratique professionnelle plus ouverte au partage et plus désinvolte à l’égard des questions de sécurité. Le partage devient la norme, avec des salariés qui s’échangent leurs outils connectés ou perdent des données en raison d’une mauvaise utilisation de leurs téléphones portables. En France, les réponses suggèrent que les entreprises pourraient ne pas être prêtes à faire face aux risques auxquels elles sont exposées, car plus d’un tiers d’entre elles (39 %) n’ont aucune politique de sécurité mobile en place.