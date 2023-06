À trois jours des conclusions du CNR logement et dans l’attente de la signature de la convention quinquennale d’Action logement avec le gouvernement, le président de la fédération des OPH, Marcel Rogemont, s’inquiète d’une possible baisse des financements de l'organisme paritaire dans le Fnap. Il fixe aussi des "lignes rouges" pour parvenir un accord sur le Pacte de confiance au prochain Congrès HLM, en octobre. Depuis Nancy, où se tenait la convention annuelle des OPH les 1er et 2 juin, la fédération s’inquiète d’une baisse attendue de l’autofinancement net, de 10,4 % en 2021 à 4,1 % en 2023.