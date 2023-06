"La région Pays de la Loire souhaite bénéficier et déployer en avance de phase l’offre de service renouvelée par France Travail, portée par une transformation de la manière de faire et d’agir ensemble", peut-on lire dans le préambule d’un protocole de préfiguration de France Travail, signé jeudi 1er juin 2023 par l’État, le conseil régional et Pôle emploi. Pour Élisabeth Borne, présente lors de la signature du protocole, il est "très important, sans attendre le vote [du] projet de loi [pour le plein-emploi], de pouvoir lancer des expérimentations".