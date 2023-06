Une instruction du DGPN à ses troupes, datée du 20 avril 2023, dévoile la doctrine d’emploi des drones pour les missions de police administrative, prévues par la loi. "L’enregistrement des images n’est pas permanent et n’est déclenché que dans le cas où il apporte une plus-value par rapport au simple visionnage et afin de matérialiser des faits objectifs", indique ce texte. Sur le volet organisationnel, le document précise que "la gouvernance de l’emploi des drones" est assurée par la DCPAF. Une "équipe pédagogique" a par ailleurs été mise en place au sein de la DGPN pour former les pilotes.