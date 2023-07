L’Ensa de Strasbourg doit "développer une stratégie lisible et distinctive" et "aligner stratégie et moyens", lui recommande le HCERES dans un rapport d’évaluation publié en juin 2023. "Une vision structurée marquerait une signature spécifique de [l’École] au plan national". En termes de pilotage, la mise en œuvre de la réforme de 2018 a "induit de nombreux changements institutionnels" et "a permis de renforcer les moyens RH, en structurant mieux le corps des enseignants-chercheurs titulaires". Le comité d’évaluation note toutefois que "la gestion immobilière comme celle du SI restent à améliorer substantiellement".