Sous l’impulsion du groupe Renaissance, les députés de la commission développement durable ont amoindri la portée d’une proposition de loi portée par le groupe Liot sur les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles, le 31 mai 2023. Au lieu d’une interdiction de ces "polluants éternels" dans les emballages alimentaires "dès l’entrée en vigueur de la loi", les élus ont repris la disposition adoptée en octobre 2022 dans une proposition de loi défendue par le Modem Jimmy Pahun reportant l’interdiction à 2025 et la conditionnant à une évolution du règlement européen Reach (lire sur AEF info). La possibilité de fixer des normes concernant les rejets industriels, qui devra également être alignée sur Reach, est, elle, reportée à 2026. Le texte est inscrit à la niche Liot du 8 juin prochain. À ce jour, la France ne réglemente aucun PFAS dans le contrôle des eaux, dans les sols et dans l’air, selon un rapport de l’IGEDD publié en avril dernier.