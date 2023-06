Dans une décision rendue le 1er juin 2023, saluée par Respire, le Conseil d’État enjoint au ministère de la Transition écologique de publier, dans les deux mois, l’arrêté d’application du décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur. Ce contrôle technique est rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2022 par la directive européenne 2014/45/UE, sauf dérogations. Pour échapper à cette obligation, le gouvernement avait d'abord opté pour des mesures alternatives, décrites dans un décret du 25 juillet 2022, que le Conseil d’État avait annulé le 31 octobre 2022 (lire sur AEF info). "Nous appliquerons bien entendu la décision du Conseil d’État et je préciserai dans les prochains jours le calendrier et les modalités du contrôle technique", a commenté le ministre Clément Beaune.