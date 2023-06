Les "modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur relevant du MESRI" font l’objet d’une circulaire publiée au BO le 1er juin 2023, remplaçant celle du 25 septembre 2019. Elle vise à "simplifier l’élaboration et la présentation" de ces diplômes et à prendre en compte les regroupements et fusions d’établissements. Les signatures du "parchemin", sujet polémique en 2019, "sont adaptées et le choix d’ajouter ou de ne pas mentionner certains signataires est laissé à l’appréciation des établissements".