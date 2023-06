Les ponctions sur Action logement, régulièrement prévues en loi de finances, pourraient n’être bientôt plus qu’un souvenir. Alors que la Première ministre doit annoncer, lundi 5 juin, qu’un accord a été trouvé entre le gouvernement et Action logement et que la convention 2023-2027 sera signée dans "les prochains jours", le projet de texte qu’AEF info a pu consulter prévoit une dernière contribution, de 150 M€, dans la LFI 2024. La convention, que le CA d’ALG doit examiner ce lundi, prévoit aussi la mise en place d’un groupe de travail pour identifier les "gains d’efficience" permis par un rapprochement des différentes structures du groupe, ainsi que des "pistes de sortie" du classement d’ALS en APU.