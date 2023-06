Depuis janvier 2023, le site lillois accumule les déconvenues dans un domaine censé être son point fort, la recherche biomédicale : il a échoué aux appels à projets Siric (cancer), IHU3 et Biocluster. "Ce triple échec nous interroge", reconnaît Régis Bordet, président de l’université de Lille. "Avec le DG du CHU, nous avons décidé de lancer une procédure d’audit, pour comprendre le contraste entre la vitalité de notre secteur santé et l’incapacité que nous avons eu à être lauréats", annonce-t-il. Cet "exercice d’introspection" permettra d’évaluer l’efficacité d’une stratégie centrée depuis 15 ans sur 4 thématiques : les maladies métaboliques (dont le diabète), les maladies neurologiques (dont Alzheimer), le cancer et les maladies inflammatoires et infectieuses. Les acteurs clés du site, à l’université, au CHU et à l’Institut Pasteur de Lille, livrent des premiers éléments d’analyse.