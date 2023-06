La FCU a signé un partenariat avec 3SMS, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, annonce-t-elle le 26 mai 2023. Objectif : créer "plusieurs certifications nationales universitaires" dans la santé répondant à des besoins de compétences identifiés par la branche. "Plusieurs universités" ont manifesté leur intérêt pour co-construire ces certifications à visée nationale, inscrites aux RS. "Il ne s’agit ni de certifications accréditées bénéficiant d’une inscription de droit au RNCP, ni de certifications d’un établissement isolé". La démarche est "collective, menée par des universités […] conscientes de leur responsabilité en matière de couverture territoriale et de lisibilité de leur offre commune de formation et de certification". Leur valeur ajoutée réside surtout "dans le lien avec la recherche". La FCU a déjà signé des partenariats avec Atlas et l’Afdas.