Les ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure ont défendu, mercredi 31 mai 2023, leur projet de loi sur l’industrie verte devant une commission des affaires économiques du Sénat dubitative. Sa présidente Sophie Primas, a notamment fustigé l’article 9 qui crée un cadre simplifié de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme s’agissant des projets industriels d’intérêt national majeur et "réussit l’exploit de faire l’unanimité contre lui", et l’absence d’exemption des grands projets industriels du décompte du ZAN. Bruno Le Maire a défendu cette exemption, tout en précisant que l’arbitrage n’avait pas encore été rendu au sein du gouvernement.