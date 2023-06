Le 9 mai 2023, la direction du groupe Orano et ses cinq organisations représentatives (CFDT, CFE-CGC, FO, CGT, Unsa), ont signé un accord relatif à l’accélération de l’égalité entre femmes et hommes pour 2023-2027. Ce dernier a pour objectif principal de promouvoir davantage la progression professionnelle des femmes au sein de l’entreprise, tout en résorbant l’écart de rémunération résiduel persistant entre hommes et femmes. Au-delà, le texte porte des mesures visant à améliorer la prévention et la résolution de situations de harcèlement au travail, et à aider administrativement et psychologiquement les collaborateurs qui se trouvent dans une démarche de changement de genre.