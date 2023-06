Au sommaire des brèves en finance durable et RSE pour la semaine du 30 mai 2023 :Les autorités de supervision européennes publient un rapport d’étape sur le greenwashingLe droit de la concurrence intègre les actions collectives en matière de climat et d’environnementFitch lance un outil de suivi des réglementations ESG, reporting climat et taxonomiesLe Centre des ressources sur les entreprises et les droits de l'homme a recensé 555 attaques contre des défenseurs des droits humains en 2022Delta est visé par un recours collectif en Californie visant ses allégations sur la neutralité carboneLe CNC publie un "guide pratique des allégations environnementales"