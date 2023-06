Pour remédier à la méconnaissance des fonctions de secrétaire de mairie et mettre en lumière un métier jugé fondamental pour le fonctionnement des services publics, la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation a présenté ce 1er juin 2023 les conclusions de son rapport d’information sur l’attractivité de ce métier. Les trois rapporteurs souhaitent proposer une vision globale du métier de secrétaire de mairie à travers 17 recommandations, dont des apports en matière de rémunération, qu’ils espèrent voir traduits en loi et en décrets rapidement.