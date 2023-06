L’État et la ville de Paris relogent le CIDJ

Le Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) quittera son site historique du quai Branly (Paris 15e) d’ici la fin du mois de juin, annoncent le 15 avril 2021 le MENJS et la ville de Paris. Le centre rejoindra, d’une part, la "Maison de la Jeunesse" (place du Louvre) et, d’autre part, des locaux des services déconcentrés du MENJS, rue Oudiné dans le XIIIe arrondissement. L’accueil du public s’effectuera à la "Maison de la Jeunesse", ce qui "garantit" au CIDJ une plus grande "centralité" et une meilleure "visibilité". Ce relogement a été approuvé par le conseil d’administration du CIDJ du 7 avril 2021 et sera formalisé dans une convention tripartite entre l’État, la ville de Paris et le centre. Le CIDJ reçoit près de 100 000 jeunes par an.