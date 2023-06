Le PUI de l’UPPA, en lice pour une sélection à l’été 2023, est tourné vers les transitions - le cœur de son isite. Il fédère les écosystèmes et technopoles de ses campus de Pau, de Mont-de-Marsan et de la côte basque. Soit une cinquantaine de partenaires publics et privés. Le projet vise à mettre les chercheurs en lien avec des serial créateurs d’entreprise, passant leurs idées au prisme d’une "vision marché", voire les endossant si l’universitaire ne veut pas être le porteur d’une spin-off. Ces résidences d’entrepreneurs opéreraient sur un principe proche des tickets Idéation de Bpifrance.