Pas de perte d’attractivité, avec en moyenne 13 candidatures pour un poste ; un vivier plus diversifié ; plus de femmes candidates ; un rajeunissement des candidats : c’est le bilan "positif" que tire Caroline Pascal, cheffe de l’IGESR, de la première campagne de recrutement d’IG en détachement sur emploi fonctionnel pour laquelle neuf postes étaient ouverts. Elle précise la suite de la procédure, avec deux entretiens pour les candidats présélectionnés, et revient sur la coexistence d’IGESR membres du corps en extinction et d’administrateurs de l’État et de deux régimes indemnitaires.