Udice : Nathalie Drach-Temam (Sorbonne université) est élue vice-présidente

Nathalie Drach-Temam, présidente de Sorbonne université, a été élue vice-présidente d’Udice par le CA de l’association, le 31 mai 2023. Elle succède à Christine Clerici, qui occupait ce poste depuis mai 2022 (lire sur AEF info). "J’aurai à cœur de renforcer la transversalité avec nos partenaires de l’ESRI notamment France Universités, pour porter encore davantage d’actions d’expression et de lobbying en faveur des universités de recherche intensive", souligne la nouvelle VP, dans un communiqué. Elle souhaite "insuffler une dimension prospective [aux] différents groupes de réflexion d’Udice pour apporter des propositions qui permettent de repenser de façon dynamique et agile le paysage de l’ESRI sur le temps long". L’alliance est présidée par Michel Deneken (université de Strasbourg) et compte 10 membres : AMU, Sorbonne U, Lyon-I, Côte d'Azur, Bordeaux, Paris Cité, Strasbourg, Grenoble, Paris-Saclay et PSL.